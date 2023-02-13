Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Adıyaman’daki İsias Otel’le ilgili başlatılan soruşturmayla hakkında açıklamalarda bulundu.

Evlatlarımıza mezar olan İsias oteli sahibi aleyhine bu kadar kısa bir süre içerisinde soruşturma açılması kararından sonra , başlatılacak olan Ceza soruşturmasının da yakın takipçisi olacaklarına vurgu yapan Hasipoğlu, hukuki davalar için de adli yardımda bulunacaklarını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel`’in Bakanlar Kurulu sonrasında Türkiye’deki depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız adına, bu facianın sorumlularının yargı önünde hesap sorulması için karar alarak, yasal takibin başlatılması için gerekli talimatı verdikten kısa bir süre sonra, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu konu ile yakından ilgilenerek, adli sürecin başlamasını sağladığına dikkat çeken Hasipoğlu, “KKTC ve TC Dışişleri Bakanlıklarının yaptığı yazışmalar neticesinde derhal Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazarak gereğini talep edilmiştir. Bu yazışmalar sonucunda Ceza soruşturması açılmıştır. Enkazdan numuneler alınmıştır. Adli süreç başlamıştır. Depremden etkilenen 10 ilde Türkiye Adalet Bakanlığı’nca ölüm ve yaralanmalara ilişkin Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmuştur. Adaletin erken tecellisi için bu bürolar ile her türlü bilgiyi paylaşmaya ve yardımcı olmaya hazırız. Bizlere düşen görev şehitlerimiz adına bu süreci takip etmek olacaktır” ifadelerini kullandı.

“ Hukuki ve Cezai sorumluluğun sonuca ulaşması için sadece siyasiler ve avukatlar değil, halkımızın tümünün bu davaları, tutuklanma taleplerini takip edeceğinden şüphemiz yoktur” diyen Hasipoğlu, bu davaların müvekkili ve müştekisinin tüm Kıbrıs Türk Halkı olacağına vurgu yaptı.

Hasipoğlu açıklamasına şöyle devam etti: “Açılacak olan davalar, kaybolan canlarımızı belki geri getirmeyecektir, ama bu ölümlere sebep olan herkesin mahkemeler önünde yargılanıp cezasını çekmesi, mağdur ailelerimiz ile birlikte tüm halkımızın haklı beklentisidir. Kötü beton kullanan, demirden çalan, kirişleri kesen müteahhit ve veya otel sahiplerinin, bu ölümlerde payı olan herkes cezasını en ağır şekilde çekmelidir. Kaybettiğimiz canların hakkını, bedeli ne olursa olsun sonuna kadar arayacağız.”