GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

O günlerin Üniversite gençliği çok büyük bir iş başardı. Ben Erenköy direnişini İkinci Çanakkale zaferine benzetiyorum. En büyük şansımız komutanımız Rıza Vuruşkandı. Kendisini de rahmetle anıyorum.

Bu direnişin bütün temelinde vatan sevgisi yurt sevgisi vardı. Bu Direniş ile beraber KKTC’nin mihenk taşlarından biri oluştu. Erenköy direnişi bir avuç Kıbrıslı Türk Gencin direnişini de aynı zamanda simgelemektedir. Bugünün gençlerinin de bu bilinçle hareket etmesi çok önemlidir.

Yunan uçakları üzerimizde bombalar yağdırıyordu, Hüseyin Angolemli’nin yaralandığını hatırlıyorum kendisini sırtımda taşıdım tüm imkansızlara rağmen ciddi mücadele verdik bayrak için vatan için özgürlüğümüz ve egemenliğimiz için hiç yorulmadık. Rahmetli kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş da bizlerle beraberdi o zamanlar gençtik 18 – 19 yaşlarındaydık bombalar üzerimize atıldığında Denktaş bey ile benim aramda olan genç arkadaşımız yaralandı ve şehit oldu. Düşününün en yakın arkadaşlar birbirimize güvenerek adeta mücadele ettik ama Anavatanımız Türkiye’mizin her daim yanımızda olduğu bilinciyle direndik. Türk askerinin bizler için yurdumuz için geleceğini hep biliyorduk. İşte bu inançla ayakta durabildik ve direndik.