Polisten yapılan açıklama şöyle:

“24.05.2025 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde, Gülfem ÖZTİNEN (K-39) yönetimindeki LA 605 plakalı araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun solundan dışarıya çıkıp tekrar anayola girmek istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve karşı istikametten gelmekte olan Ali KESKİN (E-56) yönetimindeki TYY 630 plakalı otobüsün sağ ön kısmına çarpmıştır.



Kaza sonucu yaralanan LA 605 plakalı araç sürücüsü Gülfem ÖZTİNEN ve TYY 630 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan Onur ÇOLAK (E-25) ile Metin AKBABA (E-23) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Gülfem ÖZTİNEN sol el, sağ bacak ve burunda kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır.

Onur ÇOLAK ve Metin AKBABA ise, kendi rızaları ile hastaneden taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.”