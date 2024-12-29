Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.12.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, Abdullah Serdar YILDIRIM (E-21) yönetimindeki LR 930 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Gazimağusa Devlet Hastanesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve aracının sol yan kısmı üzerine devrilip kaldırım üzerinde sürüklenerek, kaldırım üzerinde bulunan ağaca, yön tabelasına, ve çevre duvara çarptıktan sonra, sağ tarafa doğru kontrolsüzce savrularak tavanı üzerinde durmuştur. Kazada sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Efe Hakan MERT (E-18) ve Ekin KARAKULLUKÇU (K-19), kendi imkanları ile gittikleri Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardıdnan taburcu olmuşlardır. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.