MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı olduğu bildirildi.

Daha önce kalp kapakçığında yaşadığı sağlık sorununun tekrar etmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı yenilendi.

Bahçeli, partisinin 4 Şubat'taki grup toplantısını iptal etmiş, yıllar sonra bir kez daha İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir özel hastanede önceki gün tedavi altına alınmıştı.

MHP'DEN AÇIKLAMA

MHP, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. MHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir."

NE OLMUŞTU?

Bu hafta grup toplantısı yağmadığı için gribal enfeksiyon geçirdiği konuşulan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise konuyla ilgili açıklamasında “Öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir” demişti.