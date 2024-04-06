Aniden rahatsızlanan usta oyuncu Nuri Alço eşi tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı. Beynine pıhtı atması sonrası geçici hafıza kaybı yaşayan usta oyuncunun doktorundan da sevenlerini mutlu edecek açıklama geldi.

NURİ ALÇO'NUN DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Bugün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Nuri Alço'nun son sağlık durumunu doktoru açıkladı. Bilincinin açık olan oyuncunun doktoru, "Sanatçı Nuri Alço 6 Nisan 2024, Cumartesi saat 15.00’te Eskişehir Hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız antikoagulan (Kan sulandırıcı) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır" denildi.