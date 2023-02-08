Maraş'taki deprem nedeniyle ağır yıkımın yaşandığı Hatay ilinde bulunan mahkumlar dün koğuşları ateşe verdi. Jandarma müdahale etti ve 3 mahkum hayatını kaybetti. Mahkumların ailelerine gitmek için isyan çıkardığı öne sürüldü.

Hatay T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’nda dün öğlen saat 13.00’da hükümlü ve tutukluların bulunduğu 2 ayrı blokta mahkumlar koğuşu ateşe vererek isyan girişiminde bulundu.

Cezaevi savcısı ve müdürünün talebi ile Yayladağı Cezaevi Jandarma emrinde görevli personeller mahkumlara müdahalede bulundu. Çevre ilçelerden ve komando birliklerinden takviye kuvvetler cezaevine sevk edildi.

Yaklaşık 250 kişilik mahkum grubunun cezaevinden çıkmaya çalıştığı ileri sürüldü. Jandarmanın müdahalesinde 12 mahkum yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Mahkumlardan üçünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cezaevinin kullanılamaz hale gelmesinden dolayı bütün hükümlü ve tutukluların çevre illerdeki Ceza İnfaz Kurumlarına nakledileceği bildirildi.