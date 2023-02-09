Gaziantep'ten 4 bin depremzede İzmir'de ağırlanacak

Gaziantep'ten 4 bin depremzede İzmir'de ağırlanacak

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden ekiplerden Erzurum AFAD ekibi, Odabaşı Defne Öğretmenler Sitesi mevkisinde ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı.

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