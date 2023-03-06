Hatay'ın Arsuz ilçesinde, saat 14.02'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Silah zoruyla kız çocuğunu kaçırdı Silah zoruyla kız çocuğunu kaçırdı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.