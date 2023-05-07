Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.