Ağır yaralanan Elif Mislina Eker (4), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ablası Yeşim Eker'in ise vücudunun büyük bölümünün yandığı tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Depremin sanayiye maliyeti 170 milyar lira

Depremin sanayiye maliyeti 170 milyar lira

Durumu ağır olduğu belirtilen 2 kız kardeş, önce Dörtyol Devlet Hastanesi'ne ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Ertuğ Veli Eker (18), kardeşleri Yeşim Eker (17) ve Elif Mislina Eker (4) yaralandı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Denizciler Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda meydana geldi.

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