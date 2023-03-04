Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden olan Hatay’da içme suyu sıkıntısı yaşanıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kentteki acil içme suyu probleminin artarak sürdüğünü duyurdu.

"İlimizde Sağlık Bakanlığı ve HATSU tarafından şehir şebekesi suyunun tahliller sonuçlanıncaya kadar içilmemesi önerildi." denilen açıklamada "Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

“AMBALAJLANMIŞ İÇME SUYUNA ULAŞIM KONUSUNDA YOĞUN TALEP OLUYOR”

Belediyenin paylaşımlarında "Hatay genelinde yaklaşık 600 kuyu ve 2 içme suyu arıtma tesisi ile Harbiye, Beşikligöl, Hidirbey, Akçay Eğricek, Bükünsuyu, Pinarbaşi, Arabingölü, Avcılar, Haymaseki kaynağından içme suyu temini sağlanmaktadır." denildi.

Tüm suların klorlanarak şebekeye verildiği ve analizlerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldığı belirtilirken herhangi bir olumsuz sonuç çıktığında HATSU tarafından kaynağın kapatıldığı ifade edildi.

Belediyenin mesajlarında şu ifadeler kullanıldı:

Antakya, Defne ve Kırıkhan ilçelerimizde enkazdan kaynaklı su verilemeyen bölgelerde sokak çesmeleri ile de vatandaşa kullanma suyu ulaştırılmaktadır. Hatay'ın özellikle Defne ve Antakya ilçelerinde şişe olarak ambalajlanmış içme suyuna ulaşım konusunda Belediyemize hemşehrilerimizden yoğun talep olmaktadır.