Lise öğrencilerini taşıyan otobüs, TIR'a çarptı Lise öğrencilerini taşıyan otobüs, TIR'a çarptı

Hatay'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı. Park halindeki araçlara da çarpan kamyon ve çarptığı 2 minibüs de alev alırken, kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü 32 yaralı olduğu öğrenildi. 