Hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Dairenin öngörüsüne göre, hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyretmesi ön görülüyor.

Rüzgâr ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Öte yandan, ülkemiz denizlerinde de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Denizlerde rüzgârın güney ve batı yönlerden 3 ile 5, yer yer 6 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Orta dalgalı olması ön görülen deniz, yer yer kaba dalgalı olacak. tahmini dalga yüksekliğinin 1 ile 2, yer yer 2.5 metre olması ön görülüyor. Deniz mesafesinde görüşün iyi olacağı tahmin ediliyor.