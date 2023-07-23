 Meteoroloji Dairesi tahminlerine göre, bölgemizin bugün, alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava açık geçecek.

   Hava sıcaklığının, mevsim normalleri 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgâr ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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   Öte yandan, ülkemiz denizlerinde de hava açık geçecek. Denizlerde rüzgârın güney ve batı yönlerden 3 ile 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Orta dalgalı olması öngörülen denizlerde, tahmini dalga yüksekliğinin 1 ile 2 metre olması bekleniyor. Deniz mesafesinde görüş ise iyi.