Hava, hava açık ve az bulutlu geçecek.

Dairenin öngörüsüne göre bugün hava mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgâr, güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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Öte yandan denizlerimizdeki havanın açık ve az bulutlu geçmesibekleniyor.  

Denizlerimizdeki rüzgârın güney ve batıdan güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Denizlerimizin orta dalgalı olması öngörülürken, tahmini dalga yüksekliği ise 1 ile 2 metre yüksekliğinde olacak.

Deniz mesafesindeki görüşün iyi olması bekleniyor.