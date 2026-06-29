Meteoroloji, hava sıcaklığının 39 dereceye kadar yükseleceğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 30 Haziran- 6 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.
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Periyot boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 – 39 derece, sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.