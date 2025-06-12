Mesele ile ilgili mahkemede yeminli şahadet veren Adli Şube’de görevli polis memuru Doğuş Alacan zanlı A.H.’nin “Kanunsuz Patlayıcı Madde İthal, Tasarruf, Taşıma, İthali Yasak Mal Bulundurma Ve Gümrüksüz Mal Tasarrufu” suçlarından methaldar olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, 05-06-2025 tarihinde saat 09.50 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan giriş yapan zanlıların yetkili makamdan izin almaksızın 2 adet valiz içerisinde 30 adet ASG marka havalı tabanca gazı 3 adet GMAX marka kutu içerisinde bulunan toplam 4.500 adet havalı tabanca için kullanılın çelik bilyaları ithal edip tasarruf ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis, 30 adet havalı tabanca gazı ve 4 bin 500 adet çelik bilyelerin emare olarak alındığını aynı gün zanlıların tutuklandığını kaydetti. Aynı gün mesele ile ilgili zanlıların gönüllü birer ifade verdiğini de belirten polis, zanlıların her ikisinin de ifadelerinde suç olduğunu bilmediklerini beyan ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis; havalı tabanca gazı ile çelik bilyelerin balistik incelemeye gönderildiğini, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkeye turist vizesiyle giriş yaptıklarını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.