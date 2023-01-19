Serdar Ortaç geçtiğimiz akşam Şafak Sezer'in yeni filmi Kutsal Damacana 4'ün galasında görüntülendi. "Kendi filminizin yapılmasını ister misiniz?" sorusuna Ortaç, "Kendi filmim yapılıyor şu an. Ancak ben oynamıyorum beni. Ünlü bir dizi oyuncusu beni canlandırıyor. Hayatımı ben yazdım, onlara verdim" dedi.

Parayı önden alan Ortaç sağlık durumuna dair de açıklama yaptı.

Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, sağlığı hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bisiklet süremiyorum. Sol ayağıma bir tane daha inme indi. Bir buçuk senedir binmiyorum. İnşallah geçer ama MS'de atak geçmez. Bir kere indi mi..."