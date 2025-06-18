Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından 12 Haziran 2025 tarihinde barınağı olmamasına rağmen barındırma sağlayacağı iddiasıyla el konulan bir köpek, sabah saatlerinden öğlene kadar araba ve/veya kafes içinde güneş altında bekletildi. Veteriner Hekim raporuna göre köpek, güneş çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KTBB Hayvan Hakları Komitesi, Altın Patiler Derneği ve Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada, olayın Ceza Yasası kapsamında yargılanması gereken bir suç olduğu belirtildi. Açıklamada, "Gerekli şikayetin yapılması için konunun takipçisi olduğumuzu ve bir canı bu kadar değersizleştiren, yok sayan bir anlayışı kabul etmediğimizi önemle vurgulamak isteriz" denildi.

Açıklamada ayrıca, sahipsiz köpeklerin yakalanmasının yasa ile belirlenen şekilde “yetkin” kişilerce gerçekleştirilmesi gerektiği hatırlatılarak, belediyelerin barınakta barındırma maksadıyla el koydukları hayvanların bakıcısı olduğu ve bu kapsamda yasal sorumluluk taşıdıkları ifade edildi.

Yaşanan ölümün, Fasıl 154 Ceza Yasası kapsamında “hayvan öldürme” suçu olduğu belirtilerek, suçlu ya da suçluların ihmalle mi yoksa doğrudan hayvan öldürme suçundan mı yargılanacağının etkin bir soruşturma sonucunda netlik kazanacağı vurgulandı.

Hayvan hakları örgütleri, konunun takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu.