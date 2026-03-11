Kurban Bayramı'na iki ay kala Çorum'da büyükbaş hayvanları çamurda bırakıp hareketlerini kısıtlayarak kilo almalarını sağlayan işletmenin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Görüntülere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hayvan refahına aykırı davranışlar içeren görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmede gerekli denetimlerin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, ilgili mevzuat kapsamında işletmeye idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

AHIRLAR TEMİZLETTİRİLDİ

Açıklamada, işletmede bulunan hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

“Bakım alanları hayvanların uygun şartlarda barındırılmasını sağlayacak şekilde temizletilerek gerekli düzenlemeler yaptırılmıştır. Hayvanların sağlığına ve refahına yönelik her türlü ihmal ve kötü muamele asla kabul edilemez. Bu ilkeyi ihlal eden hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha gösterilmeyecektir. Bakanlık olarak ülke genelinde hayvan refahının korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”