İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı savaşın ardından Doğu Akdeniz’de artan gerilim, Kıbrıs’ta yeni bir güvenlik gündemi oluşturdu. Sabah Gazetesi’nden Betül Usta’nın haberine göre Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenliğini güçlendirmek amacıyla adaya yeni askeri unsurlar konuşlandırdı.

Habere göre daha önce AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA’ların konuşlandırıldığı KKTC’ye, bu kez F-16 savaş uçakları ve hava savunma sistemleri sevk edildi. Söz konusu adımın, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler kapsamında atıldığı belirtildi.

Açık kaynaklara göre adada 40 binden fazla Türk askeri bulunurken, güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla ilave önlemlerin de değerlendirildiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) açıklamasına göre 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemleri KKTC’ye konuşlandırıldı. Bu sistemin yerli üretim HİSAR hava savunma sistemi olduğu ifade ediliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da aylar önce Güney Kıbrıs'ı adanın silahlandırılması ve Gazze bağlamındaki provokatif eylemler konusunda uyardığı belirtilirken, çatışmaların başlamasının ardından Güney Kıbrıs'ın güvenliğini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği ülkelerine başvurduğu kaydedildi.