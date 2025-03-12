Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, bir süredir DJ Artz adıyla tanınan sevgilisi Efe Çelik ile aşk yaşıyor.

32 yaşındaki oyuncu, ilişkisine dair açıklamalarda bulundu.

Bir yıldır birlikte olduklarını söyleyen oyuncu, Gazete Magazin'e ilişkisi hakkında merak edilenleri anlattı.

"BANA İLGİSİ VARMIŞ"

Ergüçlü "Zaten bana bir ilgisi varmış. Benim de ona bir ilgim vardı. Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla tanıştık, tesadüf değil. Biliyorduk, birbirimizden haberdardık. Beğeniyorduk birbirimizi" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SEVİYORUZ BİRBİRİMİZİ"

Ünlü oyuncu "Çok emek veriyoruz karşılıklı birbirimize. Çok seviyoruz birbirimizi. Çok centilmen bir insan. Ben de ne isterse yapmaya çalışıyorum. Birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz" dedi.

Evliliğe bakış açısı sorulan oyuncu "Doğru kişiyle kesinlikle olabilir gözüyle bakıyorum" yanıtını verdi.

"Efe Çelik doğru isim mi?" sorusuna ise oyuncu "Bence doğru" yanıtını verdi.