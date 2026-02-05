Hekim örgütleri, “kamusal sağlık altyapısını çürüttüğü, hekimini küstürdüğü ve halkını nitelikli hizmetten mahrum bıraktığı” gerekçesiyle Sağlık Bakanını ve Hükümeti istifaya, hekimleri ise hastanelere siyah bayrak asmaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası tarafından yapılan ortak açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın "tam mesai" uygulaması, “kamusal sağlık sistemindeki her geçen gün derinleşen yapısal krizi örtmeye çalışan, günü kurtarma amaçlı popülist bir hamle” olarak değerlendirildi.

“Kamusal sağlık, popülist söylemlerle değil; planlama ve bilimsel politikalarla yönetilir.” denilen açıklamada, yetkililer Girne ve Güzelyurt hastanelerini bitirememekle ve sağlık kapasitesini artıramamakla suçlandı. Açıklamada, mevcut sistemin yozlaşmış bir düzene ve sağlık üzerinden çıkar odaklarına hizmet ettiği savunuldu.

Aynı işi yapan hekimler arasında statü farkları yaratıldığı ve ek mesai ödemelerinin altı ay geriden yapıldığının belirtildiği açıklamada, “Nitelikli hekimleri kamuda tutacak koşulları sağlamazsanız, halkın vergilerini çok daha yüksek meblağlarla sevkler üzerinden harcamaya devam edersiniz. Çözüm nettir, popülizm değil bilim şarttır.” denildi.

Açıklamada; birinci basamak hekimliğin güçlendirilmesi, altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve sağlık çalışanlarının haklarının hakkaniyetli bir şekilde düzenlenmesi istendi.

“TÜM HEKİMLERİ HASTANELERE SİYAH BAYRAK ASMAYA DAVET EDERİZ”

Sağlık Bakanı ile Hükümetin istifaya çağrıldığı açıklamada, “Hükümetin ve bakanın sağlıkta erişebilirliği arttıracak gerçek adımları atamayacağı artık açıktır. Kamusal sağlık altyapısını çürüten, hekimini küstüren ve halkını nitelikli hizmetten mahrum bırakan, yolsuzluğa, sahtekarlığa bulaşmış bu zihniyetin bir gün dahi o koltuklarda oturması halk sağlığına, ruh sağlığımıza zarardır.” ifadelerine yer verildi.

Hekimlerin hastanelere siyah bayrak ve üzerlerine siyah kurdele asmaya çağrıldığı açıklamada, “Bu halkın sağlığını popülizminize kurban etmeyeceğiz. Yönetemiyorsunuz, kamusal sağlığı bitiriyorsunuz. Derhal istifa edin.” denildi.