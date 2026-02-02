Gündem Kıbrıs Özel Haber

Her gün binlerce hastayı sağlığına kavuşturmak için hizmet veren hastaneler ve sağlık çalışanları, görevlerini özveri ile yerine getiriyor. Ancak artan nüfus nedeniyle, gelen hasta sayısını karşılamakta zorlanan sağlık sistemi için, yeni alt yapı yatırımlarının temelleri atıldı. Gündem Kıbrıs, vatandaşa “Sağlık sisteminden memnun musunuz?” diye sordu.

Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşların bir kısmı sağlık sisteminden memnun olduğunu söylerken, bir kısmı da memnun olmadığını ifade etti. Özellikle randevu sisteminde çok ileri tarihler verildiğinden şikâyet eden vatandaşlar, bu konuda çalışma yapılmasını talep etti. Vatandaşlar, sağlıkta alt yapı yatırımlarının önemine de dikkat çekerek, “Sağlığın olmadığı yerde insanın olmasının önemi yok” dedi.

Abdullah Çoban: Parası olmayanın sağlık güvencesinin olduğuna inanmıyorum

Abdullah Çoban isimli vatandaş, sağlık sistemine çok fazla güvenmediğini ifade ederek, “Pek güvenmiyorum. Ne burada ne de Türkiye’de sağlık sistemine güvenmiyorum. Parası olmayanın sağlık güvencesinin olduğuna inanmıyorum. Her şey bir yerde paraya dayanıyor. Paranız yoksa sağlığınız güvence altında değildir. Bütçeden sağlığa ve eğitime daha fazla pay ayrılmalıdır. Bu sayede daha iyi ve güvenli bir sistem yaratılabilir” diye konuştu.

Osman Bulak: İnsanlar hastaneye gittiğinde saatlerce sırada bekliyor

Osman Bulak isimli vatandaş ise sağlık sistemine pek güvenmediğini söyleyerek, “İnsanlar hastaneye gittiğinde saatlerce sırada bekliyor. O nedenle ben pek güvenmiyorum. Daha sistemli olursa ve alt yapı geliştirilirse daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

Mehmet Yapıcı: Ben sağlık sistemimizden memnunum

Mehmet Yapıcı isimli vatandaş ise sağlık sisteminden memnun olduğunu ifade ederek, “Ben sağlık sistemimizden memnunum. Kroner ve şeker hastasıyım. İlaçlarımı devletten alıyorum. Tedavimi oluyorum. Devlet yardımcı oluyor” diyerek sağlık sisteminden memnuniyetini dile getirdi.

Baba Murat: Aldığım hizmetten memnun kaldım

KKTC’de bir çalışan olarak bulunduğunu söyleyen Türkmenistan uyruklu olan Baba Murat isimli vatandaş ise sağlık sisteminden memnun kaldığını söyledi. Murat, “Sağlık herkese lazımdır. Ben devlet hastanesine gittiğimizde aldığım hizmetten memnun kaldım” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ekinci: Randevu süreçleri kısaltılırsa çok daha iyi olacağını düşünüyorum

Mehmet Ekinci isimli vatandaş, sağlık sistemine güvendiği söyledi. Ekinci, “Daha önce devlet hastanesinde ameliyat oldum ve çok memnun kaldım. Doktorlar ve hemşirelerimiz çok iyi. Hepsi çok ilgilendiler ve kısa sürede taburcu oldum. Ancak sadece ameliyat için süreler çok uzun. 3 ay sonraya randevu veriyorlar. Bu süreçlerin daha da hızlandırılması gerekiyor. Mecburen işsiz bir şekilde evde beklemek zorunda kaldım. Çünkü çalışamaz durumdaydım. Bu randevu süreçleri kısaltılırsa çok daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

Ahmet Ayyıldız: Hastane alt yapısı ve doktor sayısı açısından ne yazık ki ciddi bir ilerleme görmedim

Ahmet Ayyıldız isimli vatandaş ise sağlık sistemine güvenmediğini ifade etti. Ayyıldız, “Ben sağlık sistemine güvenmiyorum. Sağlıkla ilgili şu ana kadar doğru düzgün bir şey yapılmadı. Hastane alt yapısı ve doktor sayısı açısından ne yazık ki ciddi bir ilerleme görmedim. Sağlık Bakanlığının sağlık açısından halkın güvenliği için çalışması lazım. Sağlığın olmadığı yerde insanın olmasının anlamı yok. Hastane alt yapısı, doktor sayıları konusunda çalışma yapılmalı. Randevu sistemlerindeki yoğunluk ve ilerleyişin hızlanması için de çalışmalar yapılmalıdır” diye konuştu.

Leyla Sağbilek: Sağlık alt yapısı daha da geliştirilebilir ve iyileştirilebilir

Leyla Sağbilek isimli vatandaş ise Gazimağusa’da ikamet ettiğini ve sağlık sistemine güvendiğini söyledi. Sağbilek, “Ben sağlık sistemine güveniyorum. Daha önce devlet hastanesine göz sağlığım için gittim ve ameliyat oldum. Ameliyatımız çok şükür iyi geçti. Sağlık çalışanlarının hepsine minnettarız dedi. Sağbilek, sağlık alt yapısında geliştirilmesi gereken konular olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Sağlık alt yapısı daha da geliştirilebilir ve iyileştirilebilir. Vatandaş açısından daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

Emine Soyer: Biz eskiden çok özveriyle çalışırdık ama şimdi o özverinin olduğunu görmüyorum

Emine Soyer isimli vatandaş, emekli bir hemşire olduğunu söyleyerek, şimdiki sağlık hizmetlerinin eskisi gibi olmadığını ifade etti. Soyer, “Hastaneye gittiğinizde yeterli bakım ve ilgi yok. Eskisi gibi değil. Biz eskiden çok özveriyle çalışırdık ama şimdi o özverinin olduğunu görmüyorum. Hastalara gereken bakım bence yapılmıyor. Çalışanların eğitilmesi ve daha bilinçli olması lazım. Hastalara sevgi ve özveri ile yaklaşsınlar” dedi.

Celil Tayyaroğlu: Hastaneye gittiğimizde hiçbir sorun yaşamadık

Celil Tayyaroğlu isimli vatandaş da hastaneye gittiğinde memnun kaldığını ve hiçbir sorun yaşamadığını vurgulayarak, “Ben sağlık sisteminden memnunum. Daha önce hastaneye gittiğimizde hiçbir sorun yaşamadık” dedi.

Hüseyin Özaktaş: Hastanenin temizliği ve özellikle hemşirelerin ilgisinden çok memnun kaldık

Hüseyin Özaktaş isimli vatandaş da sağlık sisteminden ve hastanedeki tedavi sürecinden memnun kaldığını söyleyerek, “Ben sağlık sisteminden memnunum. Hastanenin temizliği ve özellikle hemşirelerin ilgisinden çok memnun kaldık. Ancak sağlık alt yapısında geliştirilmesi gereken şeyler var. Onlar da yapılırsa sağlık sisteminin daha iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

İlker Arslan: Alt yapı eksikliği var ve hastanenin durumu ortadadır

İlker Arslan isimli vatandaş ise sağlık sisteminde çalışanlar açısından memnun olduğunu söyledi. Arslan, “Sağlık sisteminden memnunum ama çalışanlar açısından memnunuz. Diğer konulardan memnun değiliz. Alt yapı eksikliği var ve hastanenin durumu ortadadır. Bunlara çözüm bulunmazsa diğer konularda konuşmamız anlamsız olur” ifadelerini kullandı.