Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da organize edilen Olimpik Deneme Yarışı’nda 100 metrede piste çıkan Hekimoğlu, serisini 10.75 ile tamamlayarak finale kalırken, finalde 10.95 koşarak ikinci oldu.

Hekimoğlu yarış sonrası yaptığı açıklamada kötü hava koşullarıyla karşılaştığını fakat öyle yada böyle eksiklerini görüp sezona daha hazır bir şekilde devam edeceğinin sinyalini aldığını söyledi.

Çalışmalarına aynı hız ve disiplinle devam edeceğini kaydeden Hekimoğlu, kendisine destek olan KKTC Atletizm Federasyonu ve sponsorlarına teşekkür etti.