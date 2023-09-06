Kamuoyunda ‘Helin cinayeti’ olarak anılan 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un öldürülmesiyle ilgili İskele Kaza Mahkemesi’nde görüşülen ilk tahkikat duruşmasının kararı okundu ve mahkeme sanık Sefer Buğra Altundağ’ın cinayet dosyasının İskele Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine karar verdi.

İskele Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Şevket Gazi’nin huzurunda görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı adına savcı Ayşe Kaymak ve sanığın avukatı Yunsal İlhan hazır bulundu.

Yargıç Şevket Gazi, sanık aleyhine getirilen davalarla ilgili yeterli şahadet ve emarenin mahkemenin huzurunda olduğuna bulgu yaparak, davayı 21 Eylül’de oturum yapacak olan İskele Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına emir verdi. Sanık Sefer Buğra Altundağ’ın aleyhinde “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme”, “Vahim zarar”, “Ciddi darp” ve “Tecavüzkar alet taşıma” suçlamaları getirildi. Cinayet nasıl olmuştu? Long Beach bölgesinde, 25 Ocak 2023’te, 01.55 ile 02.12 saatleri arasında, bir şirkete ait şantiye alanı içerisinde, LM 560 plakalı araç içerisinde, aralarında çıkan tartışma sonucu Altundağ, demir çekiçle Reessur’un kafasına 5 kez vurmuş, daha sonra aracın bulunduğu yerden 100 metre ileride şantiye alanında bulunan galvaniz boru ile iki kez boğazına vurmak suretiyle Reessur’u öldürmüştü.

Reessur’u öldürdükten sonra Güney Kıbrıs’a kaçtığı şüphesiyle aranan Altundağ, olaydan saatler sonra Rum polisince yakalanarak aynı gün KKTC polisine teslim edilmişti. Altundağ, geçtiğimiz gün askeri yasak bölgeyi ihlal etmekten yargılanmış ve üç yıl hapis cezası almıştı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi- Emine UYSAL ÇALUDA