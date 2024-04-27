Politis gazetesi mevcut yasanın elvermesi nedeniyle şu anda aktif görevde olan ve maaş alan ancak daha önceki kamu görevlerinden emekli olmaları sebebiyle hak ettikleri maaşları da almaya devam eden, hatta aralarında hem maaş hem de iki emeklilik maaşı alanların da olduğu 30 Rum devlet yetkilisinin adını açıkladı.

Gazeteye göre başında, şu andaki görevi nedeniyle aylık 8 bin 914 euro maaş almakta olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bulunduğu 30 kişilik listede şu isimler yer alıyor:

Maliye Bakanı Makis Keravnos (maaş + 2 emekli maaşı). Eğitim Bakanı Athina Mihailidu. Başkanlık Müsteşarı İrini Piki. Çocuk Haklarını Koruma Müsteşarı Despo Mihailidu-Livaniu. Yasama Komieri Luiza Hristodulidu Zannettu. Ombudsman Maria Stilianu Lottidi. Yolsuzluk Karşıtı Bağımsız İdare Şeffaflık Komiseri Haris Boyacis. Yolsuzluk Karşıtı Bağımsız İdare Üyesi Makis Konstantinidis. İç Denetim Müfettişi Anna Zavu Hristoforu. Kamu Hizmetleri Komitesi Başkanı Yorgos Papayeoftiu. KHK üyesi Andonis Vasiliadis. Eğitim Dairesi Komitesi üyeleri: Panayotis A. Kiprianu, Kostas Haralambus, Yorgos S. Yeorgiu ve Dimitris Mikellidis. Bütün partilerden milletvekilleri Prodromos Alambritis, Yannakis Gavriil, Andreas themistokleus, haralambos Theopemptu, Yorgos Karullas, Marinos Muşuttas, Savia Orfanidu, Rita Superman, Alekos Trifonidis. eski AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve Eski DİSİ Başkanı Averof Neofitu.