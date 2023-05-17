14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinde yer alan Gelecek Partisi, 10 milletvekili ile Meclis'e girmeyi başardı. Millet İttifakı'nın hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beklediği oyu alamadığı görülürken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı paylaşım gündem oldu.

CHP LİSTESİNDEN 10 VEKİL ÇIKARTTI

CHP listesinden TBMM'ye giren 10 milletvekili ile bir araya gelen Davutoğlu, toplantıdan bir fotoğraf paylaştı.

DAVUTOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Twitter hesabından Meclis'e giren milletvekilleriyle ilk grup toplantısını gerçekleştirdiklerini duyuran Davutoğlu'nun paylaşımına özellikle hayal kırıklığı yaşayan muhalif seçmen tepki gösterdi.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Davutoğlu, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.