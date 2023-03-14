Bir döneme damga vuran motosiklet yarışçısı şimdilerde ise AK Parti milletvekili olan Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, babasının değeri 40 milyonun üzerindeki lüks aracını pistte tek başına kullandı. 4 yaşındaki çocuğun 1000 beygir güce sahip aracı kullandığı anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından ‘1000 hp pistte kontrol altında’ denilerek yapılan paylaşım ise kısa sürede 2 milyonun üzerinde izlenmenin yanı sıra yüz binlerce yorum ve beğeni de aldı.