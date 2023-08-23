Hindistan Chandrayaan 3 robotik sondasını, Ay yüzeyine başarıyla indirdi.

Chandrayaan 3 iniş aracı EDT 08:34'te (TSI 15:34'te) Ay'ın Güney Kutbu yakınlarına iniş yaptı.

AY'IN GÜNEY KUTBUNA İNEN İLK ÜLKE

Hindistan'a ait Chandrayaan-3 insansız uzay aracı, bin kilometrelik yolculuğunu tamamlayarak Ay'ın az keşfedilen güney kutbuna iniş yapmayı başardı. Hindistan, böylece ABD, Sovyetler Birliği ve Çin'in ardından Ay'a "yumuşak iniş" gerçekleştirebilen dördüncü, Ay'ın az keşfedilen Güney Kutbu'na inen ilk ülke unvanlarına sahip oldu.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI CANLI OLARAK TAKİP ETTİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uzay aracının inişini canlı olarak takip etti.

Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu ISRO tarafından geliştirilen Chandrayaan-3, iniş modülü, itme modülü ve araştırma aracından oluşuyor. Uzay aracının veri toplaması ve Ay hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere bazı deneyler yapması planlanıyor.

MALİYETİ 75 MİLYON DOLAR

Hindistan, Chandrayaan-3 insansız uzay aracını taşıyan roketi 14 Temmuz'da Sriharikota Adası'ndaki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatmıştı. Uzay misyonunun Hindistan'a yaklaşık 75 milyon dolara mal olduğu açıklanmıştı.

Diğer taraftan, Rusya'nın Luna-25 sondasının bu hafta sonu düşmesi, Japonya'nın Hakuto-R Mission 1'in kaybı ve Hindistan'ın kendi Chandrayaan 2 iniş aracının Eylül 2019'da başarısız olmasıyla Ay'a inişler son zamanlarda zorlayıcı oldu.

Chandrayaan-3, 14 Temmuz 2023'te Hindistan'ın Sriharikota kentinden bir Fırlatma Aracı Mark 3 (LVM3) üzerinde havalandı. ISRO'ya göre görevin adı Sanskritçe "Chandra- Ay, Yaan-araç" kelimelerinden geliyor.

Öte yandan, Chandrayaan-3 uzay aracının Ay'a başarılı bir iniş yapması için Hindistan genelindeki birçok tapınakta ayinler yapılmıştı.