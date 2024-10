Ülkesinde birçok muhtaca ve evsize yardımlarıyla bilinen Tata’nın ölümü, ülkesinde büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Eşi ve çocuğu bulunmayan iş adamının miras paylaşımı ise gündem oldu.

Tata’nın geride bıraktığı vasiyetinde, 100 milyon rupi (1,1 milyar dolar) üzerindeki servetinin küçük bir kısmını kardeşlerine aktardığı öğrenildi.

DEV SERVETİ KÖPEĞİNE BIRAKTI

Rahmi Koç ile dost olan milyarderin, erkek kardeşi Jimmy Tata ile üvey kız kardeşleri Shireen ve Deanna Jejeebhoy’u görmezden geldiği ve mirasından pay vermediği ortaya çıktı.

Tata’nın servetinden en büyük payı alan ise, çok sevdiği Alman kurdu cinsi köpeği Tito oldu.

UŞAĞI, ASİSTANI VE AŞÇISI DA PAY ALACAK

The Times of India haberine göre Tata vasiyetinde; köpeği, uşağı, genel asistanı ve aşçısının her birinin servetinin büyük bir kısmını alması gerektiğini belirtti.

Tata, aynı isimli köpeği hayatını kaybedince 5 yıl önce evlat edindiği Tito’ya, “sınırsız bakım” şartıyla mirasının bir kısmını bıraktı.

EVCİL KÖPEĞİ İÇİN ÖDÜLÜNÜ ALMAYA GİTMEDİ

Hindistan’da hayvanseverliği ile tanınan Tata, Temmuz 2023’te Mumbai’de ülkenin ilk Küçük Hayvan Hastanesi’ni açmıştı.

Tata, 2018 yılında da Prens Charles tarafından hayat boyu yaptığı hayırseverlik çalışmalarından dolayı alacağı ödül törenine, iki evcil köpeğinden birinin rahatsız olması nedeniyle gitmemişti.