İzmir'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Yenmiş Mahallesi'nde şubat ayı başlarında meydana gelen olayda hırsızlar evin çatısı dahil her şeyi çaldı, geriye yalnız dört duvar kaldı.

Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapan ve yaklaşık 2 yıl önce Yenmiş Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evi satın alan Soner Özkan, evde ikamet etmek için tadilat yapmayı düşünüyordu.

Tadilatı planlamak için belirli aralıklarla satın aldığı eve giden Özkan, son ziyaretinde gördükleri karşısında adeta şoke oldu. Evin çatısı, kapı ve pencereleri, lavabo ve klozetlerinin yerinde olmadığını, dahası evden geriye sadece dört duvar kaldığını fark eden Özkan, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.

Evi satın almadan önce evde bir ailenin yaşadığını ancak olaydan sonra evin metruk bir yapıya döndüğünü belirten Özkan, böyle bir hırsızlık olayına ilk kez şahit olduğunu söyledi.

"EVİ YENİDEN YAPACAĞIZ"

Özkan, bir süredir belirli aralıklarla eve geldiklerini ifade ederken "Evi en son görmeye geldiğimizde onu bu halde gördük. Çatı, camekanlar, doğramalar, kapılar, pencereler, musluk, lavabo ne varsa çalmışlar. Evi görünce çok şaşırdım, inanamadım." dedi.

Jandarmayı aradıklarını ve evin komple çalındığını haber veren Özkan, "Evi yeniden yapacağız. Evden değerli eşya çalarlar, mobilya çalarlar, altın çalarlar ama burada komple ev çalınmış. Duvarlar yıkılmış, molozlar evin içine düşmüş, pencere ve duvarlar patlamış. Yıkarken içerisi de bir hayli dağılmış." diye konuştu.

Özkan, jandarma ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışma başlattığını belirtti.