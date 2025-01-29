Polis memuru Mustafa Hayırsever mahkemede olguları aktardı.

Polis, Alayköy sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Mandella isimli iş yerinde çalışan zanlının, 26.11.2024 ve 04.01.2025 tarihleri arasında iş yerine ait muhtelif modellerde bahçe ve ev ürünlerinin satışından elde edilen paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Polis, zanlının soruşturma amaçlı 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 9 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde 13 makbuzun incelendiğini, son 6 ayda zanlının yaptığı işlemlerle ilgiili araştırma yapılıp, ifade alındığını açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının çaldığı toplam para miktarının 86 bin 706 TL olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 2023 yılı Temmuz ayında Lefkoşa’da çalıştığı bir iş yerinden 60 bin TL parayı çaldığı için tutuklanarak, müstahdem tarafından sirkat suçundan teminata bağlandığını ve tutuksuz yargılanmak serbest bırakıldığını söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde aynı suçları işleyebileceğini, ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “suçumu kabul ediyorum, ıslah olmak istiyorum ”dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.