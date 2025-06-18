Haber: Bahar SANCAR

“Bu ülkede bir günde 890 bin ekmek üretiliyor”

KTAMS eski başkanı Ahmet Kaptan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail-İran savaşının başlamasıyla birlikte, KKTC’de gündeme gelen “Sığınak” konusu hakkında konuşan Kaptan, “Bugün sokağa çıkalım ve vatandaşa soralım: Sığınaklar nerededir? Panik halinde bu insanlar nereye gidecek? Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve 268 sığınak olduğu ve kapasitenin 200 bin kişi olduğu bilgisi veridi. Bu ülkede bir günde 890 bin ekmek üretiliyor. Eğer sığınaklarda 200 bin kişiyi barındıracaksanız geriye kalanları ne yapacaksınız?” diye sordu.

“Bu ülkede olağanüstü bir durum olduğunda insanlar nereye gidecek?”

Kaptan, ülkede seferberlik görevinin ardından Sivil Savunma eğitimleri verildiğini söyleyerek, “Ben Kermiya bölgesinde Sivil Savunma görevlisiydim. Ben bana verilen görev gereği Kermiya bölgesinde sığınak nerede, insanlar nereye gidecek bilmiyorum. Biri bana söylesin, bu ülkede olağanüstü bir durum olduğunda bu insanlar nereye gidecek? Madem ki bir devletiz, devlet olmanın getirdiği sorumluluğu ve yükümlülüğü taşımalıyız. Biz bu insanları eğitiyorsak, insanları nereye götüreceklerini, sığınakların nerede olduğunu da bilmeleri gerekir. O zaman devlet olmanın sorumlulukları nerede?” diyerek eleştiride bulundu.

Ercan’ın iç hat kapsamına alınması: Bu olaya kesinlikle siyasi bakmamak gerekiyor

Başbakan Ünal Üstel’in ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıkladığı üzere, Türkiye-KKTC arasında gerçekleşen uçuşlarda bilet fiyatlarının ucuzlamasına yönelik yapılan girişimler hakkında değerlendirmelerde bulunan Kaptan, “Bu olaya kesinlikle siyasi bakmamak gerekiyor. Bir ülkenin başka bir ülkenin iç hattı kapsamına girmesi demek, o ülkenin boyunduruğu altına girildi anlamı taşımaz. Teknik olarak böyle bir durum yoktur. Gürcistan’ın Batum kenti, Türkiye’nin iç hattıdır. Gürcistan Türkiye’nin alt yönetimi mi oldu? Yok öyle bir şey. Havacılıkta hizmet bedelleri değişmektedir. Eğer siz uluslararası bir uçuş yapmışsanız ve uluslararası bir havalimanıysanız hizmet bedelleri farklıdır. Uluslararası havalimanlarında uçuşlara verilen dakika ve iniş kalkış hizmetlerine göre rakamlar belirlenir. Adana’dan İstanbul’a gelen bir uçak, Atina-İstanbul seferini yapan bir uçaktan daha uzun mesafe kat eder. Ancak Adana iç hat olduğu için farklıdır. Atina’dan gelen uçak 3 kat fazla hizmet bedeli öder. İki ülke de ucuzlayan uçak biletleri karşısında sağlayacağı faydaları gözetir. Hizmet bedelleri ucuzlayınca insanlar daha fazla seyahat edebilecek. Daha fazla turist ülkemize gelecek. Esnafımız daha fazla iş yapacak. Bizim insanımız da bilet fiyatlarına bakmadan daha rahat Türkiye’ye gidebilecek. Burada karşılıklı fayda vardır” dedi.

Konuşmasının devamında Kaptan, “Siyasiler bazen ideolojik düşünceleriyle bazı olayları karıştırıyorlar ve yanlış anlaşılmalara neden oluyorlar. Sayın Arıklı çıktı açıklama yaptı: Ercan Havalimanı’nın adı bundan sonra Çukurova 2 veya Antalya 2 olacak ve bunu da uygulamaya böyle koyacağınızı söylerseniz, Türkiye’nin başını da derde sokarsınız. Bunu bir de demagoji yaparak anlatıyorlar. En çok Türkiye’yi ben seviyorum yarışına girdiler. Kıbrıs Türkü’nün Türkiye ve Türk halkıyla bir derdi yoktur” dedi.

Kaptan, “Bence bu konuda bilen insanlar konuşsun. Uzun yıllar Ercan Havalimanı’nda çalışmış biri olarak şunu söyleyebilirim ki; 1988 yılının sonuna kadar Ankara Devlet Hava Meydanları işletmesinde Sivil Havacılık eğitimi aldım. Dünyanın dört bir yanında bu işi yapabilirim ve Bu uygulama da kesinlikle doğru bir uygulamadır” diye konuştu.