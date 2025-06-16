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Kyle Walker sezonun ikinci yarısını Milan'da kiralık olarak geçirmişti.

Kyle Walker, Fenerbahçe ile anlaşması halinde, 1 yıl daha sözleşmesinin olduğu Manchester City ile fesih görüşmelerine başlayacak.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Kyle Walker'a resmi teklifini iletti. 35 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden 2 yıllık sözleşme istedi.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ilk yıldız transferini Kyle Walker'la yapmayı hedefleniyor. Jose Mourinho'nun yönetimden talep ettiği tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'ye transferine sıcak bakıyor.

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