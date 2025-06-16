Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ilk yıldız transferini Kyle Walker'la yapmayı hedefleniyor. Jose Mourinho'nun yönetimden talep ettiği tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'ye transferine sıcak bakıyor.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Kyle Walker'a resmi teklifini iletti. 35 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden 2 yıllık sözleşme istedi.
Kyle Walker, Fenerbahçe ile anlaşması halinde, 1 yıl daha sözleşmesinin olduğu Manchester City ile fesih görüşmelerine başlayacak.
Pep Guardiola'nın Kyle Walker'a gelecek sezonki planlar arasında yer almadığını ilettiği haber detayında yer aldı.
Kyle Walker sezonun ikinci yarısını Milan'da kiralık olarak geçirmişti.