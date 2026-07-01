Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín, Kıbrıslılara mevcut fırsatı kaçırmamaları çağrısında bulunarak, "Statüko, hızla değişen ve giderek daha çalkantılı hale gelen günümüz dünyasında artık istikrar ve güvenliğin garantisi değildir" dedi.

Holguín, 7-14 Haziran tarihleri arasında Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yayımladığı mesajda, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ve Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile ikişer kez görüştüğünü, ardından Ankara ve Atina'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'le temaslarda bulunduğunu açıkladı.

Holguín, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'ta karşılıklı fayda sağlayacak bir çözüme ulaşılması konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü belirterek, tarafları nihai çözüme götürecek somut adımları teşvik edecek yeni aşamaların değerlendirildiğini ifade etti.

"Amaç yeni bir müzakere süreci başlatmak değil, sürecin başarıyla sonuçlandırılmasını hedeflemek"

Kıbrıs ziyareti sırasında iki liderle gelecekte izlenecek yolu ele aldığını belirten Holguín, Mayıs 2026'daki parlamento seçimlerinin ardından Rum tarafındaki siyasi partilerle de kapsamlı görüşmeler yaptığını kaydetti.

Geçtiğimiz hafta New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü ifade eden Holguín, Guterres'in tüm Kıbrıslılar için karşılıklı yarar sağlayacak bir çözüm bulunmasına tam destek verdiğini söyledi.

Holguín, yürüttükleri çalışmaların yalnızca yeni bir müzakere süreci başlatmayı değil, bu sürecin başarıyla sonuçlandırılmasını hedeflediğini vurguladı.

On yıllardır güven inşa etmenin kolay olmadığını belirten Holguín, tarihin ağır yükünün bilgelik, empati ve cömertlikle ele alınması gerektiğini ifade etti. Yanlış bilgilerin de süreci olumsuz etkilediğini dile getiren Holguín, son haftalarda adanın kuzeyi ve güneyindeki basında yayımlanan çok sayıda haber okuduğunu, bunların büyük bölümünün söylentilere ve yanlış varsayımlara dayandığını söyledi. Kendisine ait tek bir yazılı açıklamanın dahi bulunmadığını belirten Holguín, çalışmalarını yalnızca tarafları ve ilgili tüm kesimleri dinlemeye adadığını ifade etti.

Beklentilerin yüksek olduğunu ancak belirsizlik nedeniyle yeni bir gelecek inşa etme fikrine yönelik kaygılar bulunduğunu kaydeden Holguín, bazı çevrelerin mevcut statükonun devam etmesini istediğini gözlemlediğini dile getirdi.

Ankara ve Atina temasları: Çözüm odaklı görüşmeler gerçekleştirdik

Kıbrıs ziyaretinin ardından Ankara ve Atina'ya gittiğini belirten Holguín, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'le açık, net ve çözüm odaklı görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu temaslarda, Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanabilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına katkı sağlayacak alanların ele alındığını ifade etti.

Holguín, Avrupa Birliği'nin de çözüm sürecinde önemli aktörlerden biri olduğuna işaret ederek, Kıbrıs sorununun çözümüne kararlı ve vizyoner biçimde destek verecek uygun ortamın oluşturulmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

"İki toplum arasında yapıcı diyalog mümkün"

Ürdün'ün başkenti Amman'da Gençlik Komitesi ile, Birleşik Krallık'taki Wilton Park'ta teknik komitelerin eş başkanlarıyla ve Baf'ta akademisyenler ile siyasetçilerin katılımıyla düzenlenen toplantılara değinen Holguín, bu görüşmelerin iki toplum arasında yapıcı diyaloğun mümkün olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Göreve başladığı günden bu yana akademisyenler, siyasetçiler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplumla kapsamlı görüşmeler yaptığını belirten Holguín, kendisiyle paylaşılan farklı görüş ve önerilerin sürdürülebilir bir çözüm için önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

BM'nin iki lidere destek vermeye devam edeceğini ifade eden Holguín, ancak başarılı bir sonucun iki liderin güçlü siyasi iradesi ve toplumlarının desteğiyle mümkün olacağını vurguladı.

"Son 10 yılda sahadaki gerçekler değişti"

Geçmişte birçok BM Genel Sekreteri'nin çözüm için yoğun çaba harcadığını hatırlatan Holguín, son 10 yılda adadaki koşulların önemli ölçüde değiştiğini söyledi.

Yenilenmiş bir diyalog sürecinin iki tarafı da güvenlik ve refah temelinde ortak bir geleceğe yöneltebileceğine inandığını belirten Holguín, tarafları geleceğe odaklanmaya davet etti.

Kıbrıslıların ortak bir gelecek vizyonu etrafında birleşebileceğine inandığını ifade eden Holguín, Kıbrıs'ın ortak çıkarlar etrafında birleşerek, kendi iç çeşitliliğine saygı gösteren önemli bir bölgesel aktör olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de köprüler kuran, birlikte yaşam kültürünü güçlendiren bir örnek haline gelebileceğini belirten Holguín, bunun yalnızca bölge için değil Avrupa ve dünya açısından da önemli bir model oluşturacağını dile getirdi.

"Statüko artık istikrar ve güvenliğin garantisi değildir"

Bölgede artan gerilim ve çatışmaların çözüm ihtiyacını daha da acil hale getirdiğini belirten Holguín, tüm Kıbrıslıların yararına olacak bir kararın artık ertelenemeyeceğini söyledi.

"Statüko, hızla değişen ve giderek daha çalkantılı hale gelen günümüz dünyasında artık istikrar ve güvenliğin garantisi değildir." ifadelerini kullanan Holguín, dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmaların bunun en açık göstergesi olduğunu kaydetti.

"Kıbrıslıların kalıcı bir çözüm için doğan bu tarihi fırsatı değerlendirmelerini içtenlikle umut ediyorum"

Önümüzdeki haftalar ve aylarda BM Genel Sekreteri ile birlikte çalışmalarını sürdüreceğini belirten Holguín, tüm Kıbrıslıları ortak, güvenli ve müreffeh bir gelecek inşa etmeye davet etti.

Tüm tarafları memnun edecek bir anlaşmaya ulaşılması için diyalogu desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Holguín, mesajını şu çağrıyla tamamladı:

"Bu kez Kıbrıslıların kalıcı bir çözüm için doğan bu tarihi fırsatı değerlendirmelerini içtenlikle umut ediyorum. Farklı bir Kıbrıs'a inanmanın zor olduğunu biliyorum. Ama vazgeçmeyin; zor bir geçmişin esiri olarak kalmayın"