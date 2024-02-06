Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunanistan'ın Kıbrıs sorunu müzakerelerinin iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde yeniden başlatılmasına verdiği desteği ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü.

Cyprus Mail’in haberine göre, Holguin önce Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'le, hemen ardından da Başbakan Miçotakis’le bir araya geldi.

Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Holguin’le görüşmesinin ardından, bölgenin jeopolitik yapısı itibarıyla Kıbrıs'ta çözüm olasılığının önemli olduğuna vurgu yaptı ve sorunun bu bağlamda çözümlenmesinin Doğu Akdeniz'de istikrar, barış ve ekonomik kalkınma koşullarını yaratacağı mesajını verdi.