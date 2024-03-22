Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le bir görüşme yaptığını yazdı.

Habere göre, Hristodulidis görüşmede, “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların endişelerinin, üzerinde uzlaşılmış çerçeve dahilinde, müzakere masasında giderilebileceği” görüşünü iletirken, Guterres ise, kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in kendisini sürekli bilgilendirdiğini belirtti.

Gazeteye göre, görüşmeye ilişkin dün BM’den yapılan yazılı açıklamada, Hristodulidis ile Guterres’in Kıbrıs sorunu ve Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım konularını ele alındığı belirtildi.

BM'nin ayrıca “Genel Sekreterin, Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım yapılmasına koyduğu katkılardan ötürü Kıbrıs’a teşekkür ettiği” belirtildi.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise, Guterres’in görüşmede “müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına bağlılığını ve temsilcisi Holguin’in çalışmalarına yönelik desteğini” ifade ettiğini söyledi.

Letimbiotis’e göre, Guterres görüşmede ayrıca Holguin’le sürekli temas halinde olduğunu ve Holguin’in kendisini sürekli bilgilendirdiğini de vurguladı.

Hristodulidis'in ise görüşmede, “müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması çabalarına bağlılığını ve olumlu ortama katkı koyacak yapıcı tutum sergilemeye devam edeceklerini” vurguladığını söyleyen Letimbiotis, Rum liderin ayrıca, “Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların tüm endişelerinin, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon şeklinde uzlaşılmış çerçeve içerisinde giderilebileceği” iddiasını da Guterres’e ilettiğini belirtti.

Habere göre, Hristodulidis görüşmede Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım girişimine de değinerek, BM’nin bu girişimdeki rolünün önemine vurgu yaptı.

- - Sonuç bildirgesine AB-Türkiye ilişkilerine dair paragraf eklenmesi çabası

Gazete bir diğer haberinde ise, Hristodulidis’in zirve çerçevesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le görüştüğünü yazdı.

Görüşme sonrasında, AB zirvesi sonuç bildirgesine, Türkiye-AB ilişkilerine dair bir paragraf eklenip eklenmeyeceği konusunun netlik kazanmadığını da iddia eden gazete, henüz bu konuda hazır bir metin olmadığını ve AB ülkelerinin görüşlerinin alınmakta olduğunu vurguladı.

- -Hrsitodulidis: “AB-Türkiye ilişkilerinde gelişme istiyoruz”

Öte yandan Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün AB zirvesi başlamadan hemen önce basına yaptığı açıklamayı aktardı.

Gazete, dünü AB zirvesinde, Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirilmesini içeren bir paragrafın sonuç bildirgesine eklenmesi konusundaki görüşmelerle geçtiğini yazdı. Habere göre, Hristodulidis, Almanya Başbakanı Scholz ve Avrupa Konseyi Başkanı Michel’le yaptığı görüşmelerde, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğinin Kıbrıs sorunundaki ilerlemeyle orantılı ele alınması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Habere göre, Hristodulidis, “Türkiye’ye olumlu mesaj verilmesi görüşüne katıldığını ancak bunun Kıbrıs sorununun ilerleyişi ve bazı ilgili maddelerin görüşülmesiyle ilişkilendirilmesi gerektiğini” iddia etti.

Hristodulidis’in zirve öncesi yaptığı açıklamalara da yer veren gazeteye göre, Hristodulidis, “Son yapılan açıklamaların ilerleme sağlanmasına hiçbir katkısı bulunmadığını” belirtirken “Bir yandan Kıbrıs sorununda bir ilerleme sağlanırken bazı AB-Türkiye konularında da ilerleme sağlanabileceği” iddiasında bulundu.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununda ilerleme derken, “Müzakerelerin, Crans Montana’da kaldığı yerden, üzerinde uzlaşıya varılmış çerçeve temelinde yeniden başlamasını kastettiklerini” vurguladı.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkide gelişme sağlanmasını herkesten çok istediklerini de öne süren Hristodulidis, bu gelişmenin Kıbrıs sorunundaki ilerlemeden geçtiğini iddia etti.

Hristodulidis, AB’nin bir Kıbrıs temsilcisi atamasının, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin AB-Türkiye ilişkilerini doğrudan etkiliyor olması sebebiyle, tüm sürece katkı koyacağını savundu.

Almanya Başbakanının Türkiye’ye olumlu bir mesaj verilmesinden yana olduğunun hatırlatılması üzerine ise Hristodulidis; “Ben Türkiye’ye olumlu mesaj verilmesini Almanya başbakanından daha çok istiyorum. Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, Kıbrıs’a komşu bir ülke ve AB’ye daha yakın, AB ilke ve değerlerini benimsemiş bir komşu istiyorum” şeklinde konuştu.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Hristodulidis Guterres’le Kıbrıs Sorununu Görüştü” başlığıyla verdi.