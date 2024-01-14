Fileleftheros gazetesinin haberine göre Hristodulidis, dün Strovolo’daki Kayıp Çocuklar Anıtı’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cuellar’ın halihazırda temaslarına başladığını ve Güney Kıbrıs’ın New York’taki Daimi Temsilcisi ile görüştüğünü söyledi.

Habere göre Hristodulidis, Cuellar’ın konuya hakim ve çalışmaya hazır olduğunu, müzakerelerin yeniden başlaması için gösterilen çabalarda kendilerine yardımcı olacağına inandığını kaydetti.

Cuellar’ın kendisine, 27 Ocak’tan sonra Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini söylediğini belirten Hristodulidis, Kıbrıs’tan sonraki durağının da garantör ülkeler, Brüksel ve bazı diğer başkentler olacağını ifade etti.

Hristodulidis, Cuellar’ın Kıbrıs’taki ziyaretinin tek bir gün olmayacağını ve farklı taraflarla önemli temaslar yapacağını bildirdi.

Cuellar’ın Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştüğüne de işaret eden Hristodulidis, bu görüşmeyi çok önemli addettiğini ve AB’nin bizzat, müzakere sürecinin tüm aşamalarında esaslı katkı yapacağına dair kendilerini bilgilendirdiğini kaydetti.

Hristodulidis, müzakerelerin tek ve ezeli hedef olan, Kıbrıs sorununun üzerinde uzlaşılmış zemindeki çözümüne yönelik sürecin yeniden başlaması için yalnızca sözlerle değil, ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Habere göre Hristodulidis, AB’den temsilci atanmasıyla ilgili bir soru üzerine ise, olayların nasıl gelişeceğini görmeyi beklediklerini ve açıklanabilecek bir şey olduğunda, bunu açıklayacaklarını söyledi.

Kıbrıslı Türklere yönelik önlemler... "Tek taraflı eylemler"

Hristodulidis, Kıbrıslı Türklere yönelik 14 Güven Yaratıcı Önlem’in (GYÖ) Cuellar adaya geldiği zaman mı açıklanacağına ilişkin bir soruya da, bu önlemlerin hazır ve Cuellar’ın gelişiyle bağlantılı olduğu yanıtını verdi.

Habere göre Hristodulidis, bu önlemlerin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türk yurttaşlarına yönelik tek taraflı eylemleri” olduğunu; aslında önlem olmadıklarını netleştirmek istediğini ve yapılan bazı açıklamalarda, bunların önlemmiş gibi lanse edildiğini kaydederek, Cuellar’ın Kıbrıs’a gelişi öncesinde açıklanacak bu eylemler için herhangi bir farklı izlenim oluşmasını istemediğini dile getirdi.

Hristodulidis ayrıca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, KKTC’deki mal satışlarının yasal olduğu açıklamasını değerlendirerek, mahkemelerin bu satışların yasal olmadığına hükmettiğini ve yasa dışılığı meşru kılacak hiçbir gerekçe olmadığını belirtti.

Mülkiyet konusunun söz konusu mal satışlarından doğal olarak etkilendiğini kaydeden Hristodulidis, bu satışların yasa dışı olduğunu ve hiçbir hukuki geçerliliği bulunmadığını ifade etti.