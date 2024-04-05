Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kendisine öneri sunduğunu yinelediğini ancak önerinin ne olduğu konusunda “kartlarını kapalı tutmaya devam ettiğini” yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Guterres’in “başkalarının da bulunduğu bir ortamda kendisine öneri sunduğunu, kendisinin de bu öneriye olumlu yanıt verdiğini” yineledi.

Önerinin ne olduğu sorusuna yanıt vermekten kaçınan Hristodulidis, bugünkü Tatar-Guterres görüşmesini işaret ederek, “yarın (bugün) olumlu gelişmeler olmasını ümit edelim” şeklinde konuştu.

Yunan hükümetinin de bu çabada kendilerine yönelik desteği olduğunu ve Yunanistan Dışişleri Bakanının Brüksel’deki NATO toplantısında olduğunu ifade eden Hristodulidis, “İnşallah olumlu gelişmeler olur ve olması gereken ne varsa olacaktır” şeklinde konuştu.

Gazete, Rum hükümetinin, Kıbrıs sorununda bir gelişme yaşanmasını, Kıbrıs Türk tarafının vereceği yanıta bağlayan açıklamalar yaptığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ise şu ana kadar tezlerini değiştirdiğine dair herhangi bir işaret ortaya koymadığını belirtti.

Haberde ayrıca, Tatar’ın konuya ilişkin açıklamasına da yer verildi.

AKEL ve DİSİ Ulusal Konsey’de ısrarcı

Gazete, bir diğer haberinde ise, AKEL ve DİSİ’nin, muhalefetin Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi, bu sebeple de Rum Ulusal Konseyi’nin toplanması gerektiği konusunda ısrarcı olduklarını yazdı.

Habere göre, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu ve AKEL’den yapılan açıklamalarda, muhalefetin Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmelerden basın yoluyla haberdar olmasının doğru olmadığı belirtilerek, Ulusal Konsey’in bir an önce toplanması çağırısında bulunuldu.