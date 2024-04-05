Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, vatandaşın kuzu etine ulaşabilmesi için gayret gösteren, kuzu etinde tavan fiyat uygulamasına destek veren Kasaplar Birliği ile üyelerine, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile üyelerine teşekkür etti. Fiyat denetimlerinin süreceğini vurguladı.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı yazılı açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ekiplerinin bugünden itibaren, et fiyatları ile ilgili denetimlere başladığını, 10 ayrı ekibin denetimlerini hafta sonu da sürdüreceğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, vatandaşların, fiyat sınırlamasına uymayan kasap, market, şarküteri ve benzeri işletmelerle ilgili şikayetlerini 171 numaralı telefon numarasından Tüketici Şikayet Hattı’na bildirebileceğini hatırlatırken, mesai saatleri dışında, aynı telefona mesaj bırakabileceklerini duyurdu.

Bakan Amcaoğlu şunları söyledi:

“Özellikle bazı kasaplarımızın, kilo başına 550 TL’lik tavan fiyat uygulamasından rahatsız oldukları yönünde medyada haberler gördük. Bu kararın, çok kolay alındığını söylemek doğru olmaz. Bu noktada Kasaplar Birliği ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetici ve üyelerine; anlayış gösterip, hükümetimizin kararı doğrultusunda çaba sarf eden başta kasaplarımız olmak üzere, tüm paydaşlara teşekkür ederiz…”