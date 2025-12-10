Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerjiden Sorumlu Bakanlar 5. Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu İstanbul’da, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve heyeti ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yer alan görüşmede, Doğu Akdeniz’deki enerji denklemlerinden adanın arz güvenliğine stratejik öneme sahip konular değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na, İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Tuğşad Tülbentçi, Konsolos Defne Deveci Sabırlı ile Üçüncü Sekreter Batuhan Beyatlı eşlik etti.