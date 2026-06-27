Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedi) (Y.T.No:408/5/2026)”, “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ)(Y.T.No:410/5/2026)”, “Kıbrıs Türk Polisini Güçlendirme Yasa Tasarısı (İVEDİ)(Y.T.No:409/5/2026)”, “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedi)(Y.T.No:413/5/2026)”, “Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedi)(Y.T.No:414/5/2026)”, “Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedi)(Y.T.No:415/5/2026)” ve “Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (İvedi)(Y.T.No:299/4/2025)” ele aldı.

Komite, ilk olarak gündeminde bulunan “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Demokrat Parti, Bağımsızlık Yolu ve Tam Parti’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

-Polis Örgütü Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurul gündemine sevk edildi

Komite, ikinci sırada gündeminde yer alan “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (İvedi)(Y.T.No:410/5/2026)” görüştü ve oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, üçüncü sırada gündeminde yer alan “Kıbrıs Türk Polisini Güçlendirme Yasa Tasarısı’nı (İvedi)(Y.T.No:409/5/2026)” ele aldı ve madde madde görüşmeye devam etti. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı, KKTC Emekli Polisler Derneği ve Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, daha sonra gündeminde yer alan “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedi)(Y.T.No:413/5/2026)”, “Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedi) (Y.T.No:414/5/2026)” ve “Sosyal Güvenlik (Y.T.No:415/5/2026)(Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (İvedi)” ele aldı ve ilgili Yasa Tasarılarını oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komite, son olarak gündeminde yer alan “Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (İvedi)(Y.T.No:299/4/2025)” görüştü ve oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Komite toplantısına ayrıca Meclis Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Erkut Şahali, CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner de katıldı.