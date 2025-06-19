Meclis’ten verilen bilgiye göre komite, gündeminde bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yapılacak Yeni Devlet Hastanesi Yapımına Ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü İçerisinde Bulunan Sağlık Yapılarının Renovasyonuna İlişkin Protokolün (Onay) Yasa Tasarısı”, “Sakinlerin Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ)” ve “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi (İVEDİ)”ni sırasıyla görüştü.

Komite ilk iki tasarısını oy birliği ile onaylayarak Gene Kurul’a sevk etti.

UBP Milletvekilleri Yasemin Öztürk, Hasan Küçük ve Hasan Taçoy ile CTP Milletvekilleri Ongun Talat ve Ürün Solyalı’nın öneri sahibi olduğu “Sabıka Kaydının Silinmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni (İVEDİ)” de ele alan komite, söz konusu yasa önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantıya davetli olarak Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundular.

Toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekilleri Ürün Solyalı ile Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Hasan Taçoy ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.