Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ailesi olarak görevlerini büyük başarı ve fedakarlıklarla yerine getirdikleri bir yılı geride bırakırken, 2023'e de artan bir inanç ve heyecanla hazırlandıklarını belirtti.

Hulusi Akar, Türkiye olarak Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların da uluslararası hukuka uygun, barışçıl yöntemlerle iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalog ile çözülmesi için gayret gösterirken, Kıbrıs'ta da eşit egemen bağımsız iki devlet bağlamında çözümden yana olduklarını belirterek, "Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz." açıklamasını yaptı.