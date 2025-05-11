Turnuvanın büyük merakla beklenen gösteri maçında Hülya Avşar - Korhan Akın çifti , Hasan Gazioglu - İpek Özsev çiftine karşı 7- 5 üstünlük sağladı.
Turnuvanın son gününde oynanan maç sonuçları şu şekilde:
Open Tek Erkek Finali
Emirhan Bulut-Ramazan K.Oktay 2-6 5-7
Open Çift Kadın Finali
Melis Sezer / İpekÇevik-Cemre Anıl / Seven Oral 7-5 7-5
25+ Tek Kadın Finali
Serde Atatüzün-Nağme Arpalıklı 6-1 6-0
25+ Tek Erkek Finali
Naim Ersoy - Adeola John Okunola 6-0 6-0
25+ Çift Erkek Finali
Sercan Erozan / Hasan Gazioğlu – Mehmet Sonat / Çağın Öztenay 1-4 RT
25+ Çift Kadın Finali
İpek Uzunoğlu / Özlem Borahnan – İpek Özsev / Meryem Birkan 6-2 4-6 8-10
25+ Karışık Çiftler Finali
Emre Debreli / Meryem Birkan - Kemal Türker / Gizem Gürdere 3-6 6-4 6-10
30+ Tek Erkek Finali-
Bora Yüksel-Sercan Erozan 6-4 3-6 10-6
40+ Tek Kadın Finali
Ece Balcı-Laika Karşılı 2-6 0-6
40+ Tek Erkek Finali
Mehmet Sonat-Andrey Polischek 6-2 3-6 8-10
40+ Çift Erkek Finali
Burak Gazi / Özgğ Samioğlu – Orhan Şevket / Orhun Doğasal 6-4 7-5 14-10
50+ Tek Erkek Finali
Orhan Şevket-Andrey Polischek 1-3 RT
60+ Tek Erkek Finali
Tuncel Türker-Mehmet Yalçın 6-0 6-1