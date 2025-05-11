Turnuvanın büyük merakla beklenen gösteri maçında Hülya Avşar - Korhan Akın çifti , Hasan Gazioglu - İpek Özsev çiftine karşı 7- 5 üstünlük sağladı.

Turnuvanın son gününde oynanan maç sonuçları şu şekilde:

Open Tek Erkek Finali

Emirhan Bulut-Ramazan K.Oktay 2-6 5-7

Open Çift Kadın Finali

Melis Sezer / İpekÇevik-Cemre Anıl / Seven Oral 7-5 7-5

25+ Tek Kadın Finali

Serde Atatüzün-Nağme Arpalıklı  6-1 6-0

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25+ Tek Erkek Finali

Naim Ersoy - Adeola John Okunola 6-0 6-0

25+ Çift Erkek Finali

Sercan Erozan / Hasan Gazioğlu – Mehmet Sonat / Çağın Öztenay 1-4 RT

25+ Çift Kadın Finali

İpek Uzunoğlu / Özlem Borahnan – İpek Özsev / Meryem Birkan 6-2 4-6 8-10

25+ Karışık Çiftler Finali

Emre Debreli / Meryem Birkan - Kemal Türker / Gizem Gürdere 3-6 6-4 6-10

30+ Tek Erkek Finali-

Bora Yüksel-Sercan Erozan  6-4 3-6 10-6

40+ Tek Kadın Finali

Ece Balcı-Laika Karşılı 2-6 0-6

40+ Tek Erkek Finali

Mehmet Sonat-Andrey Polischek 6-2 3-6 8-10

40+ Çift Erkek Finali

Burak Gazi / Özgğ Samioğlu – Orhan Şevket / Orhun Doğasal 6-4 7-5 14-10

50+ Tek Erkek Finali

Orhan Şevket-Andrey Polischek 1-3 RT

60+ Tek Erkek Finali

Tuncel Türker-Mehmet Yalçın 6-0 6-1