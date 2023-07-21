Serdaroğlu, Bakan Taçoy’un, en geç salı gününe kadar masayı toplaması ve yeniden asgari ücretin belirlenmesi arzusunda olduklarını belirtti.

Hür-İş yetkilileri, itiraz öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, kamuda yetkili KTAMS, KAMUSEN, KTÖS ve KTOEÖS temsilcileri de katılarak, destek verdi.

Basın açıklamasının ardından asgari ücrete itiraz dilekçesi verildi. Sendika yetkilileri, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile basına kapalı görüşme yaptı.

-Serdaroğlu

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu bakanlık önünde yaptığı konuşmada, “Mayıs ayından beri hükümetin bir tiyatro başlattığını” öne sürerek, tiyatronun sonlandırıldığını ve asgari ücretle geçinen emekçiler için açlık sınırının altında bir rakam belirlendiğini kaydetti.

“15 bin 750 TL’lik net asgari ücretle bırakın geçinmeyi, yaşanılamaz bile…” diyen Serdaroğlu, masada işçiyi temsil eden sendika ve kamuda yetkili diğer sendika başkanları ve temsilcileri ile birlikte bugün belirlenen ücrete itiraz edeceklerini söyledi.

“Umarız ki hükümet edenler artık yüzünü çevirir de toplumuna bir bakar” diye konuşan Serdaroğlu, “hükümet tarafından gönderilen temsilcilerin dahi asgari ücret masasında dikkate alınmadığını” savundu. “Bunun bakanlıkların ne kadar itibarsızlaştırıldığını gösterdiğini” ileri süren Serdaroğlu, “Sağlık Bakanlığı, İstatistik Kurumu, Maliye Bakanlığı dahil her yerden masaya temsilci geldiğini ve getirilen verilerin Çalışma Bakanlığı tarafından dikkate alınmadığını” kaydetti.

“Açlık sınırının devlet tarafından 16 bin 400 TL’nin üzerinde bir rakam olarak belirlendiğini” dile getiren Serdaroğlu, “Çalışma Bakanı ve işveren temsilcisinin, 16 bin 400’ün üzerinde bir açlık sınırı olabileceğini ancak iki asgari ücret rakamını toplayarak, iki kişinin çalışabileceğini söylediğini” öne sürdü.

Asgari ücretle geçinen iki kişinin çalışmasının ne kadar zor olduğunun bilinmediğini ifade eden Serdaroğlu, insanların çocuk yetiştirme gailesi olduğunu ancak kreş ve özel okul paralarının ödenemediğini belirtti. Serdaroğlu, kreş ve özel okul paraları ödenemediği için annenin evde oturup, çocuklarına bakması gerektiğini dile getirdi.

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy’un, Anayasa ve eşitlik ilkesinden bahsettiğini ve hayat pahalılığı oranının emekliye, kamu çalışanına, örgütlü olan herkese verileceğini ancak asgari ücrete bunun üzerinden bir rakam verilemeyeceğini söylediğini” savunan Serdaroğlu, “Çalışma Bakanı Anayasa’yı yeni mi okudu? Ya da eşitlik ilkesinden yeni mi haberleri oldu?” diye sordu. Bir önceki asgari ücrette yüzde 56.76’lık hayat pahalılığı varken, asgari ücrete yüzde 41’lik artış verildiğini hatırlatan Serdaroğlu, “O zaman neredeydi sizin anayasal bilginiz?” sorusunu sordu.

“İşlerine geldiklerinde bizlere yasaları hatırlatıyorlar, işlerine geldiklerinde de yasaları yutup, unutuyorlar” diyen Ahmet Serdaroğlu, bunların kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

“Bizim koltuk gailemiz yoktur, bizim memleket gailemiz vardır, bizim gelecek gailemiz vardır” diye konuşan Hür-İş Başkanı Serdaroğlu, bu nedenle asgari ücrete itiraz edeceklerini belirtti.

“Sendikalar olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını ancak hükümet özellikle de Çalışma Bakanının özel sektörde sendikalaşmayı desteklemediği ve sendikalar özel sektörde örgütlenemediği için bugün sömürülmeye, açlığa terk edilen kişilerin burada olamadığını” ifade eden Serdaroğlu, buna karşın sandıkta mesajın net bir şekilde verildiğini söyledi.

Vazgeçmeyeceklerini kaydeden Serdaoğlu, “tiyatrolara ortak değil gözlemci olacaklarını” dile getirdi. İtirazlarını özel sektörde asgari ücretle çalışanlar için dosyalayacaklarını belirten Ahmet Serdaroğlu, “Bizi açlığa terk edenleri biz unutmayacağız, unutturmayacağız ve siyasette isimlerinin bir kere daha anılmaması için de elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz, söz veriyorum” dedi.

-Maviş

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş de, kamuda yetkili 5 sendika olarak Hür-İş’in mücadelesinin yanında olduklarını belirterek, “Fakirleşiyoruz, alım gücümüz düşüyor ama biz fakirleşirken birileri de bu ülkede zenginleşiyor” diye konuştu.

Kriz olduğunun söylendiğini ama aslında servetin el değiştiğini ifade eden Maviş, ülkedeki maaş ve ücretliler, asgari ücretliler, öğretmenler, kamu emekçileri ve işçilerinin yoksulluk sınırı ile açlık sınırı arasında sıkıştırıldığını söyledi.

Hayatın pahalılaştığını, piyasada zamların arkasının kesilmediğini dile getiren Maviş, maaş ve ücretliler ve küçük esnafın fakirleştiğini kaydetti. “İnsanca bir yaşam istiyoruz” diyen Maviş, “Eşimizle, arkadaşlarımızla bir kahveye, bir sosyal yemeğe çıkamayacak duruma gelmişsek siyasetin iki kere düşünmesi gerekiyor” dedi.

“Ticaret erbabı ve servetine servet katanlar korunduğu gibi maaş ve ücretlilere de insanca yaşam koşullarının sağlanması gerektiğini” kaydeden Maviş, “Kavgamız emek kavgasıdır, kavgamız üretim kavgasıdır, kavgamız bu ülkede tutunma kavgasıdır” şeklinde konuştu.

“Ülkedeki anomaliyi yaratanın hükümet olduğunu” ileri süren Maviş, piyasanın ucuzlamamasının, satın alma gücü olan yabancıların ve Kıbrıslı Rumların ülkede ticari faaliyetler içerisinden olmasından kaynaklandığını söyledi. Bunun topluma refah payının yansımadığını belirten Maviş, “Adil bir vergi sistemi kuramıyorlarsa, denetim yapamıyorlarsa bu krizin faturasını emekçiler ödeyecek değildir” dedi.