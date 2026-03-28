ABD Başkanı Donald Trump, Miami’de yaptığı konuşmada İran’ın petrol sevkiyatına izin vermesi gerektiğini söyledi.

Trump konuşmasında, Hürmüz Boğazı’ndan bahsederken “Trump Boğazı” ifadesini kullandı.



“Şu anda müzakere ediyoruz ve bir şeyler başarabilirsek harika olur. Ama açmak zorundalar. Trump Boğazı’nı açmak zorundalar, yani Hürmüz’ü. Özür dilerim, çok kötü bir hata.” diyen Trump, sözlerini esprili bir şekilde düzeltti.

“BEN KAZARA BİR ŞEY YAPMAM”

Trump, kullandığı ifadeyi “hata” olarak tanımlasa da “ben kazara bir şey yapmam” diyerek sözlerinin bilinçli olup olmadığına dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

ABD Başkanı’nın ikinci döneminde Washington’daki bazı binalara kendi adını vermesi de bu çıkışıyla yeniden gündeme geldi.

GÖZLER MÜZAKERELERDE

Trump’ın açıklamaları, ABD ile İran arasında süren müzakereler sırasında geldi. Washington yönetimi, olası bir anlaşmanın parçası olarak Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını kritik şartlardan biri olarak görüyor.

ABD Başkanı ayrıca, İran’da vurulacak “3 bin 554 hedefinin daha bulunduğunu” belirterek operasyonların kısa sürede tamamlanacağını ileri sürdü. Trump daha önce de İran’a karşı zafer ilanında bulunmuştu.