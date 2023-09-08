Dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 3 bin triatlet pazar günü ilk kez Avrupa ülkesinde yapılacak Ironman Dünya Şampiyonası’nda yarışacak.

3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42.2 kilometre koşu parkurlarının ardı ardına geçileceği dünya şampiyonasında Kıbrıs adasından Ares triatletleri Hüseyin Arhan ve Kemal Elektrikçi de yarışacak.

HÜSEYİN 7’İNCİ, KEMAL 3’ÜNCÜ ZAFER PEŞİNDE

“Vinfast Ironman World Championship Nice”e katılmak için Barcelona’da slot kazanan Hüseyin Arhan’ın ardından, İspanya Lanzarote’de slot hakkı elde eden Kemal Elektrikçi bu pazar kariyerlerinde bir ilke imza atmak için ter dökecekler. Sporcularımız bu yarışı tamamlamayı başarırsa Hüseyin 7’inci kez, Kemal ise 3’üncü kez ironman zafer elde etmiş olacak.

BİSİKLET PARKURUNDA TOPLAM 2500 METRE TIRMANACAKLAR

Pazar günkü yarış için Nice’e giden Kemal ve Hüseyin’i özellikle bisiklet parkurunda zorlu yokuşlar bekliyor. Tek turdan oluşacak 180 kilometrelik parkurda toplam 2500 metre tırmanacak sporcular ardından ise sıcak ve nemli ortamda deniz kenarında 42.2 kilometre koşacak.

Her iki sporcu da Ironman Dünya Şampiyonası’nda finiş görerek bir ilke imza atmak hedefinde.

Dünyanın en iyi Ironman sporcularının da yer alacağı şampiyona, aynı zamanda 2015-2016-2019’da dünya şampiyonu gelen Jan Frodeno’nun Ironman’a veda yarışı olacak.